E-gate使用率低、替代役又大減 國境查驗負擔重

2019-08-25 16:17

〔記者謝君臨／台北報導〕為強化國境安全管理並提升旅客通關效率，內政部移民署建置自動查驗通關系統（E-gate），不過經抽查去年12月出入境者，已註冊E-gate卻未使用比率近4成，加上募兵制全面實施後，協助勤務的替代役人數大減，均加重查驗工作負荷；移民署表示，將於國人首次申辦護照時簡化註冊程序，並增補查驗人力。

審計部107年度總決算審核報告指出，我國近10年入境、出境人次，自2009年的1251萬3288人次、1250萬538人次，逐年成長至2018年2762萬3223人次、2764萬474人次，入出境人次均增加逾1倍，對國境管理造成極大負荷。

有鑑於此，移民署參考美國、澳洲等國實務經驗，自2010年起陸續於各機場、港口設置E-gate，藉由臉部影像、指紋等生物特徵辨識技術進行比對及過濾旅客身分，不僅簡化證照查驗程序，縮短旅客通關等候時間，更提升國境安全管理效能，截至去年底為止，已於各機場、港口建置66座E-gate閘道。

不過，審計部抽查去年12月國人入出境人數共250萬9990人次，有註冊E-gate者計246萬6481人次，但實際使用人次僅150萬9083人次，近4成未使用E-gate通關；另，移民署雖陸續與美國、韓國、澳洲簽訂互惠使用E-gate協定，但3國申請使用E-gate通關旅客比率尚低，未能有效紓緩人工查驗壓力。

此外，經抽查桃園機場第一線查驗人員數，自2016年底的259人減少至去年底的249人，但以人工方式查驗通關，卻由2016年的3114萬2000餘人次，增加至去年的3177萬5000餘人次，平均每1位查驗人員每月須查驗旅客數量，自2016年的1萬20人次，逐年增加至去年的1萬634人次。

再以查驗人員加班時數分析，近3年平均每人每月加班時數均逾80小時，2017及2018年平均每人每年加班時數甚至達1000小時，均超過各該年每人正常工時（1992小時、2000小時）的5成，查驗人員的工作負荷繁重且逐年加劇。

報告指出，移民署因查驗人力不足，平時須仰賴替代役男及大專院校實習生作為協勤人力，但政府全面推動募兵制，導致替代役員額大幅減少；據統計，移民署國境事務大隊獲配替代役男員額，自2016年的112人，減少至去年的65人，勢必影響查驗人員及業務調度之彈性，進而增加查驗人員工作負擔。

審計部表示，已函請移民署研擬具體對策，加強宣導旅客註冊及使用E-gate通關，並適度甄補查驗及協勤人力缺口，以提升國境通關查驗品質。

對此，移民署則回覆，將配合內政部戶政司護照親辦程序，於國人首次申辦護照時，由戶政事務所錄存申辦民眾臉部影像及指紋，以簡化註冊程序，提高E-gate註冊及使用率，並持續甄補查驗及協勤人力。

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