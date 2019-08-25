韓國瑜今天會勘災嗎？李四川神回：沒有災啊

2019-08-25 08:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕白鹿颱風過境後，高雄市應變中心昨天深夜降為三級，今早8點由副市長李四川主持會議，市長韓國瑜並未現身，媒體問「目前有安排市長勘災行程嗎？」李四川神回說：「因為沒有災啊！」

高市府統計，白鹿颱風共接獲219件災情通報，其中以路樹倒塌146件最多，養工處今天將加派人力處理。

李四川今天上午主持颱風應變中心第三次工作會議，會後受訪時，針對這次颱風過境，高雄市最大的災情，做出說明。

李四川強調，這一次的颱風有驚無險，最大的災情大概都是路樹倒塌，總共有140多件，大概40幾件還在處理中，其餘的全部都已經處理完畢，今天中午之前，一定會把所有的災害，包括路樹倒塌部分全部處理完畢，讓市容全部恢復。

李四川說，山區還是繼續黃色警戒，撤離的2000多人，現在還是在安置所，會等到黃色警戒解除時候，才讓他們回去。

媒體問說：「那市長今天會過去山區視察嗎？」李四川回說，他剛才跟山區所有的區長視訊，原則上到現在是沒有任何的災害，我們會繼續注意。

媒體追問說「市長今天早上有跟你聯絡嗎，他人在高雄嗎？」李四川強調，市長當然人在高雄，現在還是防颱為主，等一下會把所有的災情處理狀況，向他回報。

媒體又詢問說「目前有安排市長勘災行程嗎？」李四川神回說「因為沒有災啊，只有幾棵路樹部分，大概在中午之前就會全部完成。」

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