又是苗栗！石虎母子昨才遭路殺 今颱風天放飛鸚鵡

2019-08-24 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣昨天才發現石虎母子，雙雙遭到路殺，一週累積3例，掀起動保話題；今天又傳出，苗栗縣鸚鵡訓練交流協會竟然在颱風天舉辦鸚鵡放飛活動，影片流傳網路，遭到網友大力譴責。

網友在《爆怨公社》分享影片，從中可見許多人在海邊堤防放飛鸚鵡，過程中一隻鸚鵡不敵海邊強勁風勢，起飛後沒多久就被吹落海中，最後在海裡掙扎。而拍攝者沒有阻止活動，僅在一旁冷血喊，「有一隻落海！哇，有一隻落海」。

今天天氣受白鹿颱風影響，北部風雨雖然沒有南台灣來得大，但透過影片，仍可看出海邊風勢強勁。鸚鵡若要展翅起飛明顯困難，不過據網友爆料，苗栗縣鸚鵡訓練交流協會卻在臉書表示，後龍外埔漁港「翱遊天際 嘉年華會」如期舉行。

影片分享在網路上後，許多網友湧入苗栗縣鸚鵡訓練交流協會臉書留言，譴責協會，「沒有將鸚鵡的生命安全放在第一順位，颱風來襲前夕風那麼大為什麼還要辦活動？」、「你們會員可以辦一場手拉手颱風天站在消波塊上，我很樂意幫你們錄影」、「苗栗真優秀，昨天死了三大一小石虎，颱風天放飛鸚鵡，你們協會下地獄吧」、「有病嗎」。

鸚鵡放飛活動遭到網友譴責

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