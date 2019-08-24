超驚悚！咖啡狗腳部白骨外露被救 醫師竟從鼻孔夾出活水蛭

2019-08-24 20:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕浪浪悲歌！台中一家動物醫院前2天收容一隻緊急救援的流浪犬，左小腿遭俗稱「山豬吊」的補獸夾截斷，露出一截白骨，醫師準備開刀截肢前發鼻腔有鑽出黑影，竟從鼻孔夾出一條活生生、長5公分的肥大水蛭，畫面驚悚，浪浪在夾出水蛭後，也彷彿鬆了一口氣，讓人心疼，院方拍下夾水蛭的畫面放上官網，直呼「浪浪在外面的生活真得太慘了！」

這隻約3、4歲的公浪浪，因為毛色咖啡色，被收治的米懷谷動物醫院獸醫師林意修稱作Gabi（咖啡台語），前2天被蘇姓愛狗救援人士在新社山區台21線附近發現，看到牠被山豬吊的鐵線索套套住，套牢時間已經太久，左前腳缺血壞死，皮肉已經跟著索套脫落，只剩一截白骨，相當可怕。

林意修說，Gabi的左前腿露出白骨，傷口逐漸癒合，可能不會痛了，但仍要把腿部往上截肢，並且把白骨截斷，免得傷口受傷感染惡化，準備手術前一晚，卻發現Gabi的鼻孔竟鑽出黑影，檢查後竟是水蛭吸附在鼻腔裡蠕動。

林意修利用水蛭喜水特性，用針筒向鼻孔噴水，只見水蛭鑽出鼻孔，又縮回去，林意修耐心一邊噴水，一邊等水蛭鑽出，終於夾住，整隻拖出來，Gabi也像是鬆了一口氣，放鬆躺下休息。

山區有常有流浪犬被山豬吊這類補獸夾住，一旦腿被鐵線套住就會拉緊鎖死幾乎無法掙脫，林意修說，Gabi應該被套住1、2週，腳掌連同腿部缺血壞死，最後脫落，過程非常疼痛，有些浪浪可能嚴重感染死亡，Gabi的腳掌脫落後沒有太大的感染，還能逐漸癒合，白骨傷口已經超過1個月，在山區跛行，被動物救援志工救起送回醫院。

林意修說，Gabi鼻腔有水蛭應是山區野水喝水，水蛭幼蟲跑到鼻子吸血寄生，Gabi送醫後活動力不錯，但身體瘦弱，在檢查後發現有貧血、心絲蟲病，雖然被人類設的陷阱導致斷腿，個姓仍然乖巧、親人，幫牠檢查、醫治時都很配合，現在將補充營養、給藥，等身體狀況好轉，計畫下週開刀截肢，之後再決定原地野放或是開放認養。

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