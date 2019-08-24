馬沙溝洗刷「C肝村」污名 盛行率降到2成以下

2019-08-24 20:49

〔記者楊金城／台南報導〕C型肝炎盛行率早年曾高達7成的台南將軍馬沙溝，2015年起由台南市肝病防治協會、成大醫院和台灣肝臟研究學會持續舉辦C肝定期篩檢治療計畫後，目前C肝盛行率降到2成以下，洗刷「C肝村」污名。

「白鹿」來襲，台南市肝病防治協會風雨無阻，今天在將軍馬沙溝舉辦C肝篩檢治療成果發表，成大醫院副院長楊延光、台南市肝病防治協會理事長鄭斌男、台灣肝臟研究學會會長高嘉宏等人都出席。

另依據台南市衛生局從南市「行動醫院、全民健檢」統計資料推估，目前台南市40歲以上C肝盛行率約4.6％，C肝盛行率前三名是六甲13％、下營11.3％、將軍9.2％。

台南市衛生局配合衛福部C肝防治計劃，另媒介各大醫院現已在六甲、下營、將軍、大內、官田區開辦C肝特別門診，其中，麻豆新樓醫院今年7月起，，每月第一週的週四，在馬沙溝長沙里開辦C肝特別門診。

成大和台南市肝病防治協會早在2015年就到馬沙溝進行C肝定期篩檢治療計畫，C肝高盛行地區因早期偏鄉醫療資源匱乏，醫療器具消毒不完全，導致C肝病毒的傳播。

老家在馬沙溝的前南縣副議長陳宗興說，將軍馬沙溝地區早年有「C肝村」之稱，肝病困擾當地居民，感謝和肯定台南市肝病防治協會等醫界為馬沙溝漁民身體健康所做的奉獻。

楊延光說，配合政府2025年根除C肝願景，盛行區的微根除是達成目標的基礎。馬沙溝地區篩檢與治療的微根除模式，可助C肝患者遠離病痛。

高嘉宏說，積極治療是降低C肝盛行率有效途徑，今年健保給付C肝全口服抗病毒新型藥物，不僅各期別肝臟纖維化患者都可治療、副作用少，僅需完整3個月療程，治癒率高達98％以上。

鄭斌男表示，馬沙溝地區舉辦C肝篩檢至今檢出130位C肝患者，協會協助轉介到成大醫院和市立醫院治療成功人數達74位，除1位尚在療程中，治療成功人數達73位，成功率為100％，目前馬沙溝C肝盛行率約在15~18％，對於尚未接受治療居民，未來還將輔導轉介治療，一個都不漏。

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