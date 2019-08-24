白鹿快閃中心16：10高雄出海 全台午夜以後脫離暴風圈

2019-08-24 16:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕輕颱白鹿快閃高屏！颱風中心下午1點從屏東滿洲鄉登陸後，路徑略往北，目前16時10分已從高雄楠梓出海，不過後續除東部雨勢持續，南部地區風雨也將加劇，中央氣象局持續針對全台16縣市發出豪大雨特報；花東地區最快晚間8點解除陸上警報，台灣本島則可能要到午夜以後才會解除，提醒民眾仍必須防範強風豪雨。

根據氣象局最新預報資料，今天16時30分白鹿的中心位置在恆春的北北東方約60公里之處，目前以每小時26公里速度，向西北西進行，七級風暴風半徑仍維持150公里，十級暴風半徑也有50公里，花蓮以南、南投、彰化以南持續受到影響。

關於颱風出海後的天氣狀況，天氣風險WeatherRisk粉專指出，在台南、高雄、屏東部分，風雨將開始顯著增強，晚間風雨劇烈，明日凌晨後減緩，高雄、屏東沿海低窪地區須嚴防海水倒灌。

至於花蓮及台東部分，較大風雨將持續至晚間，深夜後緩和；澎湖方面風勢將持續增強，傍晚起風雨劇烈，持續至明天清晨。金門方面則是晚間風雨增強，深夜起風雨劇烈，持續至明天上午。

在北部、宜蘭方面，可能有間歇性雨勢、強風將持續至晚間，深夜後緩和。中部則相對影響較低，雨勢一直都不大，僅沿海陣風稍強，提醒民眾稍加留意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法