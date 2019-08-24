這條路921中斷至今20年 張麗善：2年內打通

2019-08-24 17:22

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣古坑鄉草嶺公路縣道149甲樟湖、草嶺段，九二一地震崩塌中斷至今20年未修建，雲林縣長張麗善今天會勘強調，經費已獲中央補助年底前動工，預計2年內打通，讓草嶺、樟湖觀光風華再現。

縣道149甲是雲林及嘉義縣梅山鄉通往樟湖和草嶺風景區的交通要道，1999年921地震期間嚴重受創，造成25至28公里處中斷，之後修建的便道也因歷次的豪雨及颱風而數次坍塌，中斷至今快20年。

草嶺村民表示，草嶺公路中斷通往草嶺須改行至縣道149乙線再接回縣道149甲線，要多花近半小時車程，衝擊樟湖和草嶺風景區的觀光。

張麗善今天率縣府團隊，會同古坑鄉長沈勝騰、縣議員蔡東富等多位地方民代到現場會勘，縣府工務處長汪令堯指出，重創封路的149甲的三件復建工程，所核定的經費約6億9千6百萬元，已爭取到中央全額補助，現已啟動發包作業，預計年底開工。

另將新建一座跨越清水溪的橋梁，總經費約5億多萬元，現已著手環評作業，預計明年底應可動工，完工後149甲線即可恢復通車。

張麗善強調，上任後要求縣府團隊儘速搶修中斷20年的草嶺公路，預計2年內可以恢復通車，民眾到草嶺比現在節省近半小時車程；另149乙多處髮夾彎改善已與南投縣府達成協議，由南投縣府協助改善，屆時解除大客車禁止進入限制，整個交通改善後，對未來樟湖、草嶺觀光風華再現很有信心。

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