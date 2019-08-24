苗栗社大走過20年 64歲的她學習不間斷

2019-08-24 09:54

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣社區大學創辦20年，今天舉辦「感謝有您，共同成就」表揚大會，表揚熱忱資深老師、好學資深學員等，學員也輪番上場表演，展現學習成果，其中64歲的林美靜，從一開辦即投入學習，上了20年的課程，讓她樂在其中，成為終身學習的模範，也是多元學習的楷模。

今天的表揚活動，也為剛結訓的客家文化志工授證，而苗栗社大口琴班、薩克斯風班、二胡班、陶笛班、中東肚皮舞班、越南語及越南文化班、日語及日本文化班等師生上百人，也輪番上場演出，展現多元學習成果，博得滿堂彩。

資深學員林美靜，高商畢業，之前從事會計工作，她從苗栗社大創辦以來，每學期都到社大上課，總共上了20年、40個學期的課程，她上過書法、拼布、電影與人生、地質學、勞資關係、星空、鐵道、韻律舞蹈、苗栗開發史、園藝課程，因多元學習，豐富了她的人生。

林美靜退休之後更加入苗栗社大校務志工隊，擔任志工隊副隊長，協助社大辦學；她說，到社大上課讓她懂得更多、生活更加充實，對自己活到老、學到老，她樂在其中，由於社大課程非常豐富多元，老師也很棒，希望有更多縣民加入社大的學習行列。

活動最後也設計了時空膠囊，由與會者寫下自己10年後的心願或者對於苗栗社大的期許，放進小小的時空膠囊裡，然後將一個個時空膠囊裝進苗栗公館生產的陶甕之中，大家相約10年後一起開封。

苗栗社大校長江明修指出，千里之行始於足下，以「厚植公民社會，守護鄉土價值」為辦學使命的苗栗縣社區大學，20年來一步一腳印，始終堅持理想、踏實努力，在縣內建構起終身學習的社區網絡，也為在地價值的守護與創新，不斷培育扎根鄉土的公民社群力量。

苗栗社大協進會理事長蕭仁傑指出，過去20年來，苗栗社大的辦學地區，從一個市增加到目前的11個鄉鎮市，總共開辦過的課程有4300多門，學員人次將近8萬8000人，因各界共同努力才有這項成果，非常感謝大家的支持。

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