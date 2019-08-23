白鹿颱風影響 明全台15縣市嚴防劇烈降雨

2019-08-23 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕受到輕颱「白鹿」影響，中央氣象局今天（23日）晚間9點30分針對明天全台15縣市發布大豪雨、豪雨與大雨特報，提醒民眾做好防颱準備。

氣象局指出，明日（24日）恆春半島、花蓮縣、台東縣及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨；宜蘭縣、屏東縣平地及高雄市、台中市、南投縣山區有局部大雨或豪雨；台南、高雄平地、北部山區、嘉義山區、基隆北海岸及澎湖有局部大雨發生的機率。

氣象局提醒，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，沿海低窪地區應防淹水。

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