白鹿來襲！週六白天影響最劇 東半部及南部嚴防強風豪雨

2019-08-23 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕明天（24日）受白鹿颱風及其外圍環流影響，宜花東地區雨勢漸增，且越晚越大，而台東、花蓮、恆春半島及屏東山區有局部大豪雨發生的機率，各地雨勢預計在入夜後才逐漸減緩，提醒民眾及早做好防颱準備。

輕颱「白鹿」今天（23日）晚間8時中心位置位於北緯19.7度、東經124.6度，即在台東的東南方約500公里的海面上，以每小時29公里速度向西北進行，颱風中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，預測明天晚間8點的中心位置會在澎湖南方約70公里的海面上。

根據氣象局晚間8點半發布的最新颱風警報顯示，陸上方面，花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、南投及澎湖地區應嚴加戒備並防強風豪雨；海上方面，台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

中央氣象局預報，明天台灣東半部，嘉義以南地區及澎湖、金門有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的機率，尤其東部及東南部地區有局部豪雨以上等級降雨發生的機率；其他地區及馬祖方面，有局部短暫陣雨或雷雨，亦有局部較大雨勢發生的機率。

天氣風險公司指出，白鹿主要影響時間在明天到後天（25日）清晨，預計明天上午颱風暴風圈將接觸台灣陸地，下午在花東一帶登陸，屆時會帶來西南風，對嘉義以南地區帶來降雨，不過降雨不會持續太久。在颱風通過後，太平洋高壓會延伸過來台灣，降雨的情況很快就會停止。預估下週一（26日）就會回到晴朗炎熱，午後有雷雨發展的典型夏季天氣。

溫度方面，明天東半部及雲林以南高溫28至30度左右，其他地區高溫32至34度，金門颱風沉降高溫約36度左右。

紫外線方面，明天連江縣、金門縣及澎湖縣達過量級；高雄市、台東縣及屏東縣達中量級；其他縣市均達高量級。

空氣品質方面，明天中部為「普通」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。

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