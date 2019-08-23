長榮中學減薪風波暫告落幕 教師會這樣說…

2019-08-23 18:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南私立長榮高級中學爆出減薪風波，董事會今（23）日召開臨時董事會，原董事長陳宗彥及校長王昭卿請辭後，票選出學務處主任戴志勳代理校長，代理時間至遴選出新校長為止，而董事長職務則由前立委黃昭輝董事代理。

長榮中學教師會會長林圻川表示，感謝董事會做出明快回應，讓所有人員儘速安心堅守崗位，學校面對2019新課綱，多元的師資與豐足的設備，足夠支援跨領域創新課程的發展，給同學最好的學習環境與教學品質，教師會必定同時以專業素養發展創新教學，以堅定的信念監督校務的發展，讓長榮中學呈現嶄新的一面。

長榮中學教師會表示，8月初收到校方片面通知扣減月薪2至3萬元不等，半數以上教職員工僅餘最低薪資2萬3100元，影響兩百多戶家庭生計。

為了表達對於董事會決議的關切，長榮中學教師會今天在會議室外靜坐舉牌，提出4大訴求「停止違約」、「財務公開」、「校長請辭」、「校務革新」。

教師會發言人蔡宏達表示，今天董事會的決議，關乎長榮中學的未來發展，為了不影響會議室樓上的暑修課程，現場一片靜默，但以「我愛長榮，在愛裡靜坐等候無畏懼」、「主的應許必成就真誠與改革的信念」的標語，呈現以「愛長榮」為核心的訴求。

蔡宏達說，長榮中學就像個大家庭，學校出現了突發性的危機，大家除了關切，更在意是否能夠立即檢討與修正改善。

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