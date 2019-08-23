國家機器「動起來」！枋寮也裝追蹤器...在垃圾車上

2019-08-23 21:51

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東枋寮鄉幅員廣大且依山傍海，垃圾車平時的巡迴出勤易受各類因素而無法準時到點，鄉長陳亞麟今年3月先推出夜間定點垃圾車，今天再進一步啟用智慧垃圾車系統衛星定位APP，民眾透過手機就能掌握垃圾車動向，不必再傻等或追趕垃圾車。

枋寮鄉15村落的面積近60公頃，地理位置還依山又傍海，垃圾車運輸路線可說上山下海，到點時間不易掌握，為了體恤上班族下班時間已靠近傍晚，導致垃圾無處去的問題，枋寮鄉公所3月開始，就排定每週二、四、五晚間7到8點的定點垃圾車。

定點垃圾車共有枋寮鄉公所、北勢寮市場停車場、僑德國小、建興國小、建興寺、東海社區活動中心前停車場等6處，便利剛下班的上班族輕鬆丟垃圾，鄉公所今天再推出結合衛星定位的智慧垃圾車系統，預計9月1日正式上線，鄉長陳亞麟與鄉代盧銘榮、王麗絨、陳燕萩、林鳳春及村長們，還在啟用典禮現場示範操作，事前還對村長教育訓練，成為APP種子教師。

「不必再痴等追趕！」，鄉長陳亞麟表示，這次把公所共10輛的垃圾車、回收車都裝衛星定位追蹤器，並結合「樂圾通」APP，公布垃圾車動態，鄉親只要下載APP，就可以查詢垃圾車，若再設定提醒，鄉親更能掌握垃圾車時間，讓日常倒垃圾更加輕鬆。

9月1日正式上線後，枋寮鄉就是目前全台灣最南具有垃圾車動態公布的鄉鎮。「自己裝追蹤器讓『國家機器』動起來！」陳亞麟指出，為了更便民，垃圾車的追蹤器經費是由公所自己花錢讓「國家機器」動起來，鄉公所自己花錢現場就有人驚喜直呼「垃圾車裝追蹤器才是便民啦！」，意外讓日前嘴巴又動起來瞎扯被「國家機器」加裝追蹤器的高雄市長韓國瑜被暗酸。

地利村長陳有東則大讚鄉公所的垃圾清運服務，他說，原本傍晚下班的上班族，常常只能追垃圾車甚至還會和垃圾車失之交臂，有了定點清運鄉民們更輕鬆，也很期待未來便利的手機APP，在家就能注意垃圾車，不必排隊苦等不必跑著追趕，科技結合民眾日常，加速枋寮發展。

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