全台最老中學爆減薪 長榮中學董事長、校長辭職

2019-08-23 17:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣最早的中學長榮中學，爆出減薪風波，學校董事會今（23）日舉行臨時會，兼任董事長的內政部次長陳宗彥，以及校長王昭卿決定辭職，給董事會有更彈性空間，薪資問題將由新的學校團隊及老師們協商。

據了解，長榮中學自8月起暫不發放教師學術研究費與職員工專業加給，平均每位教師短少約2、3萬元薪資，教職員工緊急成立教師會自救。

今天董事會召開臨時會討論，場外則有長榮中學教師會靜坐抗議，他們提出訴求，「校長請辭、財務透明、停止違法違約」。

董事長陳宗彥發出辭職聲明如下：

一、長榮中學是台灣第一所現代化學校，秉持著基督的精神創立，本人身為長榮中學的校友，也是基督徒，對於學校更有深刻的情感，因此，肩負著承擔與付出的精神與初衷，出任董事長一職，盼能回饋社會，幫助學校。

二、感謝王校長、學校團隊以及老師們，在本人擔任董事長職務期間，無論教學、競賽以及各項校務皆戮力付出，亦獲得良好的成績，銘謝五內。

三、王校長與本人辭去職務，盼董事會能有更彈性空間，與新的學校團隊及老師們共同攜手合作，共創新未來。

四、長榮中學是長老教會在台灣創立的第一所學校，百年以來，外界紛擾頻傳，然長榮中學持續隨著台灣變化演進的同時，亦堅守學校特質，我們在各項教學設備、軟硬體環境以及師資，都有非常好的條件，只要董事會、學校團隊以及老師們共同攜手合作，即能將危機變成轉機，創造新局面。

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