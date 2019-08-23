58名國手闖技職奧運 誓言力拚「世界第一」獎座

2019-08-23 14:51

〔記者吳柏軒／台北報導〕第45屆國際技能競賽今日起為期4天在俄羅斯舉辦，堪稱技職界的奧運，今年齊聚63國共1300多名好手，我國也派出58名技職國手出征，人人鎖定金牌為目標，更立志要比去年2面金牌更多，團隊誓言力拼3金紀錄。

第45屆國際技能競賽23日凌晨在俄羅斯喀山熱鬧開幕，賽事為期4天，台灣由勞動部長許銘春率團，派出技職國手共58人出征，要與全球63個國家、超過1300多名選手同場較勁，典禮上，俄羅斯總理德米特里•梅德韋傑夫強調：「技職是現代人重要的學習能力，透過技職讓自己有機會嘗試不同的專業方向，找到自我。」

去年代表我國出征的技職國手蔡喻至，在電子項目拿下金牌，今年轉身成為指導教練，蔡說：「有點感傷，但又有點興奮，因為自己參與培訓的電子國手，正踏上夢想道路。」盼眼前指導1年的國手後輩，也可以向師父一樣，替台灣拿下獎牌。

今年的汽車技術類國手呂祖懿受訪表示：「我的目標一定是拿金牌！還要多拿一個世界最佳選手獎！」他表示，上一屆台灣的國手拿了2金，因此這屆台灣國手目標鎖定3金以上，要力拼奪金紀錄。

與技職國手同步前往俄羅斯現場的Skills for U執行長黃偉翔表示，台灣社會充斥著醫師、老師、律師等成功模板，但社會由百工百業所撐起，這群人是多數卻鮮少被重視，盼透過國際技能競賽，讓社會看見不同職業的成功模板，讓青年願意投入技能學習，並引以為傲。

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