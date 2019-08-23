石虎魔咒？集集香蕉火車「落漆」 列車長公仔也曾凸槌

2019-08-23 10:08

〔記者劉濱銓／南投報導〕台鐵集集支線彩繪列車「國立集集美術館」日前發表，亮黃色的耀眼車身，相當吸睛，還未正式營運，近日就有通勤族幸運搭乘到試營運的列車，惟有眼尖民眾發現，車廂內的彩繪石虎圖案，眼睛部位卻未有石虎招牌白色條紋，被質疑像獵豹，頗具原創的彩繪列車，因此變得美中不足，令民眾與網友覺得可惜，只是石虎圖像化的「落漆」案例已非頭一遭，近年集集火車站的石虎列車長公仔，也有同樣問題，就被人戲稱是「石虎魔咒」。

對此，彩繪列車設計師江孟芝在社群網站貼文回應，她指出，極簡設計簡化了石虎的態樣，也因不是走寫實路線，而是可愛、藝術的呈現，導致石虎的樣態不夠明顯，才造成大家的誤會，她願意增加石虎的特色，並重新貼上，謝謝大家的意見。

集集鎮長陳紀衡則是緩頰表示，當初彩繪列車發表時，就發現這個問題，並認為之後一定會被各界討論，由於有關石虎的圖像設計，過去就經常發生招牌特徵被忽略的情況，因此才會特別注意，惟就列車上的石虎圖案而言，其本身是藝術化的呈現，各界不用刻意放大檢視。

尤其設計師已著手修正，後續將重新貼上圖案，讓石虎的特徵得以呈現，希望這個石虎小插曲，除了能讓民眾更認識石虎保育外，也能讓大家欣賞到從頭到尾都極具台灣與集集特色的彩繪列車，值得全國民眾前來搭乘體驗。

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