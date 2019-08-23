提升毛小孩收容品質 南市動保處志工培訓

2019-08-23 09:28

〔記者王涵平／台南報導〕為提升南市動物之家收容品質，農業局與中華民國保護動物協會辦理志工培訓，藉此也提升毛小孩曝光率與認養率，報名至9月8日止。

南市動保處長吳名彬表示，培訓課程30小時，包含動保新知識、毛孩行為評估與訓練、基礎美容技巧、收容所常見動物疾病及毛孩攝影美學等5大領域，了解動物保護法及南市動保現況。

動保處今日邀請也是寵物美容師的理事長黃曉亭說明基礎美容技巧、寵物訓練師郭欣韻說明犬隻行為及訓練示範、浪浪攝影師王琦琦說明如何拍出毛孩特色照片及攝影美學。

動保處指出，志工在動物之家服務時可與動物之家獸醫師及工作人員互助合作，協助毛孩擁有更好的動物福利，例如運用所學訓犬知識，協助毛孩社會化人；擁有基礎美容技巧可大幅降低皮膚病發生率；有動物疾病常識的志工在服務時可協助判別毛孩健康狀況；拍攝可愛的毛孩照則可幫助行銷，提升曝光度及認養率，並降低收容壓力。

吳名彬指出，動物之家的毛孩皆有不同的背景故事，有些可能是遭遇飼主棄養或在外流浪等因素，對人較有警戒心且不親人，希望藉由引導訓練再次相信人類，並再次融入家庭。志工培訓課程報名專線為02-27040809，也可至中華民國保護動物協會網站（https://www.apatw.org/project/803）報名。

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