華王大飯店將停業 高市府秀數據：高雄觀光上半年續升溫

2019-08-22 21:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄老字號的華王大飯店宣布將在11月停業，引發外界議論，高雄市政府則彙整相關數據指出，高雄觀光景氣上半年持續升溫，將追蹤華王後續處置情形，持續關注並提供被資遣勞工的就業服務需求。

高市府指出，高雄觀光景氣上半年持續升溫，高雄住宿旅客達458萬人次、較去年同期成長21％，但華王大飯店所發聲明表示，受到觀光環境前景不明、新飯店陸續加入競爭的影響，以及地主自2011年12月起收高額租金，造成經營成本居高不下，擬自2019年11月起停止營業。

市府表示，華王是高雄市老字號國際觀光飯店，成立於1968年，至今已51年，座落於傳統街區鹽埕區，擁有311間房，今年上半年住房率37.22％、較去年同期31.91％成長5.31個百分點，住宿總人數3.6萬人次，也較去年同期成長27％；今年上半年營收4660萬元、年增7.2％。

勞工局則說明，在8月8日獲報華王即將結束營業訊息，9日下午已派員入場執行大量解僱預警查訪，華王目前薪資均正常發放，但因長期虧損，故暫訂營運至10月底，預計在10月31日解僱勞工計42人，將追蹤華王後續處置情形，持續關注並提供被資遣勞工的就業服。

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