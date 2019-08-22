日籍藝術家操刀 赤崁文化園區圍籬變藝術牆

2019-08-22 19:26

［記者劉婉君／台南報導］台南市赤崁文化園區改造工程正在進行中，位於赤崁東街的白色工程圍籬，最近在企業家贊助、日籍藝術家操刀下，成了串流時光的藝術牆，在地居民的老照片與中西區成功國小學童的可愛影像，帶民眾一起見證赤崁文化園區的蛻變。

位在台南市國定古蹟赤崁樓旁赤崁東街的白色圍籬，在日籍藝術家近藤悟的設計下，以「TIME」為主題，多名小朋友純真又可愛的影像，吸引遊客目光，一旁的社區建築則展示在地居民的老照片，成為民眾拍照打卡的新景點。

這項時光串流藝術計畫，由誠美建築團隊贊助，展示老照片的場域，就是董事長陳百棟家族的老房子，他說，有多張老照片都是依照當時拍攝的地點展出，希望藉由展覽，串連成一道時光牆，讓民眾看看當地居民早期的生活樣貌，象徵從過去走向未來，2年後成功國小重建，學童再回到原地上課時，圍牆也將拆除，大家一同邁向未來。

近藤悟此次拍攝了100位成功國小學童的影像，於小朋友玩相機和肢體互動中，側拍下最純真自然的一面，有開心地笑著、也有做鬼臉的模樣，他說，希望讓原本單調的圍籬變成有趣、充滿活力。

配合展覽，24日下午3時起，也串連米街、正興街、赤崁東街的店家一同舉辦街區同樂會，民眾也可以參觀赤崁文化園區改造計畫特展，了解園區的未來規畫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法