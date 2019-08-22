嘉義縣市攜手 馬拉松公益路跑 逾8千人報名

2019-08-22 19:19

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「2019嘉義馬拉松公益路跑活動」，配合嘉義市國際管樂節系列活動，將於12月29日登場，今天嘉義縣長翁章梁與嘉義市長黃敏惠及在地馬拉松金牌選手楊睿慈、三太子神童共同擔任活動代言人，高呼縣市攜手拚運動經濟，將人潮帶進嘉義，創造更大的運動經濟商機。

拚運動經濟，將人潮帶進嘉義

主辦單位嘉市體育運動總會總會長蔡協成指出，今年6月初的「2019嘉義國際超半程啤酒馬拉松公益路跑」活動，超過8千人聚集在嘉義，為地方帶來超過上億元的運動產值；年底的這場馬拉松賽事，自開放報名至今，已經超過8千人報名，希望至9月底報名截止，能突破1萬人，成為嘉義地區最盛大的馬拉松賽事活動。

蔡協成說，2019嘉義馬拉松活動保留以往風格，完賽後可獲烤雞、德國豬腳等完賽禮，今年特別加入公益行列，活動當天開放給嘉義市腦麻協會、華山基金會、若竹兒教育基金會等社福機構，至現場募集晶片，同時也為嘉市民生國中、嘉義高中棒球隊募集比賽經費。

12月29日開跑 完賽獲烤雞、德國豬腳

本次路跑活動除了有邊跑馬拉松邊喝啤酒丶紅酒的特色外，選手之夜將由信吉衛星電視台的歌手藝人帶來精彩歌舞表演；信吉衛星電視台總經理紀博文說，電視台以倡導全民健康與快樂為宗旨，在嘉市體育運動總會邀約之下，再度加入這場活動的主辦行列，希望大家藉由運動強身，健康快樂過生活。

2019嘉義馬拉松公益路跑活動將於12月29日舉行，分為全程馬拉松42公里組、半程馬拉松21公里組、迷你馬拉松10公里組以及健走5公里組，目前開放報名中，報名查詢，可上樂活報名網：（https://lohasnet.tw/ChiayiBand2019/）。

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