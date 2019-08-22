醫病》高層次胎兒超音波 照出腹中胎兒有心臟病

2019-08-22 17:57

〔記者張軒哲／台中報導〕高齡產婦要注意，37歲陳婦懷第三胎時擔心胎兒生長情況，所以在懷孕22周時選擇進行高層次胎兒超音波檢查，發現胎兒主動脈窄縮，進行羊膜穿刺檢查染色體，確定胎兒基因正常，只是血管結構異常。懷孕至38周進行剖腹產，產下一名3千多公克的女嬰，出生一周後隨即進行心導管氣球擴張手術，術後恢復良好。醫師指出，只要懷孕21-24周的孕婦皆可進行高層次胎兒超音波檢查，尤其妊娠高風險的孕婦更需要進行這項檢查。

還在媽媽肚子裡就可找到病癥 及早因應

童綜合醫院產科主任魏添勇指出，經會診兒童心臟醫學中心黃碧桃執行長與小兒心臟科醫師高崇智，經檢視胎兒情況後，建議可以正常養胎至足月產下後再進行手術。

高層次超音波跟一般超音波都一樣是屬於2D超音波，一般常規超音波檢查（Level I）僅看胎兒數、胎位、胎盤位置、羊水量估計及胎兒大小評估，經由高層次胎兒超音波的高解析度機器可檢查胎兒的頭部、腦部、臉部、胸腔（心臟）、腹腔、性器官及四肢等等的詳細篩檢，以排除胎兒畸形及重大缺陷。

魏添勇表示，高風險孕婦包含有懷孕年齡大於34歲、曾生育過先天異常兒者、母血唐氏症篩檢為高危險群、胎兒有畸形之可能者、有家族遺傳病史、父母本身有染色體異常、曾懷過染色體異常胎兒、孕婦合併其他內外科疾病等。

魏添勇醫師幫孕婦進行高層次胎兒超音波檢查（非個案本人）。（記者張軒哲攝）

紅色箭頭指處為個案胎兒22周與28周檢查發現主動脈窄縮處 。（記者張軒哲翻攝）

胎兒正常主動脈 。（非個案女嬰，記者張軒哲翻攝）

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