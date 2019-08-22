長榮中學減薪爭議 明召開臨時董事會商議

2019-08-22 16:32

［記者劉婉君／台南報導］台南市私立長榮中學（簡稱長中）傳出減薪爭議，8月起暫不發放教師學術研究費與職員工專業加給，學校教師組成教師會捍衛權益，要求撤換校長與會計主任並公布歷年財務資料。長中董事會明天將召開臨時董事會商議後續因應。

長中校長王昭卿表示，董事會上週已有聽過幾個人的意見，明天將在臨時董事會上報告、討論，校長會依董事會的決議做。

王昭卿說，校方昨天也已向國教署說明減薪的原因，少子化影響，學生數從6年前的5800位左右，減少至目前的3100位左右，人事費占學費收入的130%，而因應108課綱，學校要永續發展，需要設備及專業教室，6棟需要耐震補強的校舍補強4棟也花了6000萬左右，收入與支出的落差是現實的問題。

長中從8月20日發出的8月份薪水開始，停發教師學術研究費與職員工專業加給，該校教師會估計，每位教師短少約2至3萬元薪資，不滿校方未事先協商，認為校方作法違法也違約，投書教育部，也有教師質疑有人掏空校產、亂花錢。

教師會認為，少子化雖為困境，但不能成為經營不善的單一藉口，工程不斷，侵蝕校本，未妥善規劃，才是造成財政困難之主因，撤換校長與行政主管，改善校務財政，乃當務之急，也呼籲台灣基督教會長老教會總會出面關切協調。

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