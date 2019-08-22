社子島文資現勘僅3處能原地保存 居民質疑北市都發局介入

2019-08-22 17:08

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市文化局昨和文資審議委員現勘社子島具文資潛力的20處建物，但內政部都市計畫委員會去年已通過社子島開發案主計畫，北市都發局卻向文資委員表示，除非撤案重提，否則難更動，甚至表示僅有3處可原地保存，但當地居民質疑，都發局為何能在會勘時干預文資委員的評估，他們希望具文資價值潛力的建物能原地保存。

北市都發局澄清，尊重文資委員對建物判斷做處理，若文資保存和主計畫有落差，後續可配合文資做調整。

都發局當天向文資委員表示，10幾處建物位於社子島開發主計畫內重要用地，扣除位於變電所、堤防、道路等用地的建物，能夠原址保留的只有緊鄰玄安宮的3處，其餘只能異地重建。

社子島自救會發言人李華萍表示，社子島開發案主計畫沒做到文化保存，都發局竟發言干預文資委員對建物保存的評估，根本就是黑箱作業，要求退回主計畫，當地居民希望具文資價值潛力的建物能原址保留，讓社子島未來能夠發展特有觀光、文化，台灣有不少聚落、文化、古蹟被保存得非常好，不能因開發而被拆除。

台北市都發局指出，當天狀況是會勘後結束做討論，文資委員徵詢都市計畫狀況，都發局因此報告主計畫狀況，並非影響委員做判斷，實際上並不是說一定不能原地保存，仍會尊重文資委員對建物判斷做處理，若文資保存和主計畫有落差，後續可配合文資做調整，居民不需過度擔心。

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