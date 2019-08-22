辣台妹吃過爆紅！彰化貓鼠麵「總統套餐」遊客朝聖

2019-08-22 11:28

〔記者湯世名／彰化報導〕「老闆，我要小英吃過的總統套餐！」蔡英文總統7月間到彰化縣參訪時，特地慕名前往彰化市陳稜路品嘗全國知名的百年老店「貓鼠麵」，對於貓鼠麵味道鮮美的湯頭讚不絕口，也因為總統到訪過，吸引更多遊客前來朝聖，經口耳相傳，老闆陳汝權與老闆娘王明津順勢推出由三寶麵、豬腳、香腸組合而成的「總統套餐」因而爆紅，生意翻倍成長。

位於陳稜路的「貓鼠麵」以高湯獨具特色，是以豬肉剁成小方塊油炸後，配以佐料精心調製，熬上兩個鐘頭，再加上蛤湯、蔥、蒜清燉而成，配上精心研發的肉捲、蝦丸、香菇丸，即是「貓鼠三寶麵」，三種配料是以精選材料加上傳統手工調製，皮脆、料實，風味獨特。

上月28日蔡英文總統蒞臨彰化市訪視，有多達五、六個行程，還特地於中午前往品嘗全國知名的貓鼠麵，第三代老闆陳汝權對於「辣台妹」選定該店作為用膳的地點也感到相當開心，精心調製上好食材要招待小英，這也是小英繼之前曾品嘗到全國知名的阿璋肉圓後，再品嘗到遠近馳名的貓鼠麵，可見彰化小吃美食，連總統也愛。

小英品嘗過貓鼠麵後，經大家口耳相傳，不少人來店裡用餐時都指名要吃「小英吃過的總統套餐！」老闆陳汝權與老闆娘王明津也順勢推出由三寶麵、豬腳、香腸組合而成的「總統套餐」，相當受到遊客歡迎，遊客吃過的都豎起大拇指稱「讚！」也讓店家每天得備貨更多食材來因應老饕們的需求。

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