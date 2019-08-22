大鵬灣旅宿業出招 住一送一還贈最多2千元優惠

2019-08-22 10:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區內有全國最大遊憩型BOT案，但卻在暑假旺季因合約有糾紛而揚言退場，影響周邊觀光發展，大鵬灣觀光產業發展聯盟（簡稱大聯盟）8月自主發起「住一晚送一晚」的住宿客獲1000元消費券，主管的觀光局大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）也加碼配合1000元水域遊憩券，兩者皆限量30張，至今8月已過3分之2，已經有民宿將券發完，買氣頗旺。

大鵬灣的BOT商暑假宣布要退場，民眾誤以為是大鵬灣將要封園，周邊業者慘遭池魚之殃，為挽救頹勢，大鵬盟共有20多間旅宿業者配合祭出送一住一的限量房間優惠，鵬管處並加碼這些住客價值千元的水域遊憩券，這個月才過一半，就有民宿業者已經發完限量的30張券，等於幾乎每天都有購買住一送一的遊客。

參與專案的業者味益食品則指出，1000元消費券配合住一送一的民宿發放，同樣最多30張，在聯盟店家視為現金，消費內容包括食品、伴手福及遊憩活動等，剩下最後10天，請外地遊客把握這暑假難得的機會。

鵬管處指出，目前統計，以遊湖的船舶票券為最多，不過，面對BOT商退場且陷入BOT區停擺的泥沼，業者則認為，現在最重要就是非BOT區的大鵬灣濱灣碼頭要儘速完善各類硬體如小巨蛋、碼頭改建及蚵殼島等，這才能打造專屬於大鵬灣的吸客亮點，促進觀光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法