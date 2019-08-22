大安濱海園區出現彩虹 民眾驚呼媽祖彩虹

〔記者張軒哲／台中報導〕濱海彩虹好美！台中市連日陰雨，海邊遊客銳減，台中市府都發局長黃文彬昨日至海線各重大建設會勘，在大安媽祖文化園區發現一道美麗彩虹與建築相輝映，黃文彬欣喜拍下美照與朋友分享。
黃文彬指出，昨日至大安濱海文化園區，意外發現海岸線的天空出現雨後天晴的彩虹，趕緊用手機拍下美麗景致。
這道七彩弧線雖不夠鮮明，但與綠地藍天、巍峨建築相映，民眾指出，彩虹出現在在媽祖園區旁的天空，像是媽祖彩虹。市府觀旅局指出，大安濱海樂園近年各硬體設施陸續完成，成為海線熱門觀光景點。
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〔記者張軒哲／台中報導〕濱海彩虹好美！台中市連日陰雨，海邊遊客銳減，台中市府都發局長黃文彬昨日至海線各重大建設會勘，在大安媽祖文化園區發現一道美麗彩虹與建築相輝映，黃文彬欣喜拍下美照與朋友分享。
黃文彬指出，昨日至大安濱海文化園區，意外發現海岸線的天空出現雨後天晴的彩虹，趕緊用手機拍下美麗景致。
這道七彩弧線雖不夠鮮明，但與綠地藍天、巍峨建築相映，民眾指出，彩虹出現在在媽祖園區旁的天空，像是媽祖彩虹。市府觀旅局指出，大安濱海樂園近年各硬體設施陸續完成，成為海線熱門觀光景點。