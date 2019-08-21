移植梅川164株掌葉蘋婆 台中市民有異見

2019-08-21 22:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕北屯、北區的梅川兩岸種植掌葉蘋婆，這條超過1公里的河岸綠蔭大道，樹種高大、樹齡更超過30年，綠蔭相當優美，不過春天開花期散發豬屎臭味，加上會落果，遭地方嫌惡，多年來移樹與保樹聲音不斷，歷經胡志強、林佳龍市府時代都予以保留，日前立委沈智慧與地方議員、里長舉辦會墈後決定將移植文心路南段河岸共164株，9月底發包，但回植樹種未定、且明年上旬才會補植，已經出現地方反彈聲浪。

沈智慧日前表示，梅川兩側居民與散步民眾多年來受掌葉蘋婆樹之苦，在開花季節發出惡臭，花包與果實掉落也曾傷及路人，多次反映與陳情，終於在有了成果，邀集經濟部水利署、台中市建設局等單位，與梅川沿線里長及市議員們，舉行梅川整治環境計畫會勘，市府允諾將在月底發包移走164株掌葉蘋婆樹，並建議將梅川整溪整治納入水環境建設計畫。

移樹消息一出，引起地方正反聲音不斷，北區賴興里長盧冬松表示，掌葉頻婆因適應力佳且枝葉茂盛在市政重劃區時就植入，但是每到開花季就惡臭四溢，鄰近地區都聞到，居民多年來一直要求移植，但因為樹形高大、民眾護樹、移樹無處去等原因一直懸而未決，前市長林佳龍還一度開玩笑要移到雲林也沒動，很欣慰現在終於移植成功，目前雖未決定回植樹種，但希望能整體性、高大樹為主，移植後有半年的時間沒有樹，等待回植要半年，相信里民也能能忍耐。

有梅川居民為掌葉蘋婆請命，要求請勿砍掉可以遮蔭蔽陽的大樹，一開始也覺得掌葉蘋婆臭到令人無法忍受，但已經習慣樹開花味道，大樹提供綠意與遮蔭蔽陽，永遠不會改變，大樹一旦被砍，重新種樹也換不回來。

另有梅川北段的北屯區平和里長林煜舜雖不在這次移植範圍，也強調未來該里也決不移樹，會護樹到底，他說擔任三屆里長天天經過梅川，覺得一年只會臭一個月，果實大了的確掉滿地但也就那麼一個月，可以換來地方樹蔭乘涼舒爽的人行道，這裡充滿里民滿滿的回憶，是其的樹換不回來，而且梅川沿岸有掌葉蘋婆枯死後改植其他樹種，像梅樹、櫻樹等樹種都活得不好。

北屯區平陽里長張連連也說，掌葉頻婆已經長得又好又高大，移植再改種其他樹，現在土質和環境不如以前，種得好實在很少，還要等幾個數十年才能讓樹長高，現在高樓林立，沒了大樹遮蔭不但熱，而且空氣會變差，認為要移植必須要有完整的移植計畫才說。

建設局長陳大田表示，移植掌葉頻婆是地方開多次說明會凝聚共識，並送交景觀委員會同意決定，將在9月底發包移植至清水山區等處，計劃回植有金剛纂或黃林木等，回植時將等到前瞻計劃的梅川景觀改善一併施行，應在明年6月前。

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