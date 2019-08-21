家扶學生沒錢唸大學 金門企業捐20萬救急

2019-08-21 22:15

〔記者吳正庭／金門報導〕金門家扶中心傳出應屆高中、高職生錄取大專院校，卻因學費短缺，有意放棄唸大學；金門家扶中心主任李桂平今天表示，在地企業「浯記一條根」公司日前由副理許一勤、專員李宇彬代表捐贈新台幣20萬元，總算暫解燃眉之急，已有多名學生受惠陸續完成繳費。

由縣議員董森堡陪同前往家扶中心捐款的許一勤說，公司得知今年家扶中心受助的近10位應屆生已獲大專院學校錄取，但面對付不出緊接而來的龐大學雜費和生活費，可能因此放棄就讀大學；公司決定捐助20萬元給家扶中心，希望拋磚引玉，幫助受扶學生及家庭度過危機。

李桂平說，今年受扶助的高中、職畢業生有13人，其中有約一半考上台灣本島大學，開銷比就近考上金門大學多；許多社工接獲家長反映，孩子可能因為付不出需繳交租屋、學雜費等費用，放棄就讀大學，改往投效軍旅等發展。

李桂平說，感謝「浯記一條根」適時伸出援手，已將相關款項撥給需要學生，加上相關補助款已順利完成繳費。

李桂平說，9月還有一波受扶助的國小到大學2、3、4年級的學生，也將馬上面臨繳交學費的問題，家扶仍將繼續爭取各界的支援，幫助學生度過難關。金門家扶中心電話：（082）326139。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法