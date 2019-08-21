「恐龍」偷窺嚇壞婦人 「女俠」里長手到擒來

2019-08-21 20:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市北門里今天闖入一隻貌似「恐龍」的綠鬣蜥，在住家窗外窺視吳姓婦人，嚇得她驚聲尖叫：「救命！恐龍入侵」，整條巷弄住戶也受到驚嚇，只見北門里長「女俠」謝秀霞前來，花20多分鐘手到擒來，綠鬣蜥不敵淪為困獸。

吳姓婦人今天在鳳山區住家看電視，突然看見一隻身形巨大、長達80公分的「恐龍」在窗外窺視，與她眼神交會，吳婦嚇壞花容失色，當場驚聲尖叫，打電話求助女里長謝秀霞，大喊「恐龍入侵，快來救命」！

左鄰右舍聞聲也奪門而出，赫見「恐龍」綠鬣蜥，趕緊後退屏息以待，全都不敢亂動，就怕「恐龍」直撲而來，只見謝秀霞帶著網子前來，還找來一名里民幫忙，徒手緊抓綠鬣蜥尾巴，要把牠抓到網子裡。

沒想到綠鬣蜥竟斷尾求生，奮力掙脫要往上攀爬，準備逃離現場，謝秀霞改以網子打撈，由下往上逼近，套住牠的身體，再出手抓住牠的身體，直接將牠扯落網子裡，當場手到擒來，里民直呼里長好棒。

謝秀霞今年49歲，擔任北門里長5年，做事認真負責，大膽又熱心，會幫忙抓貓、抓狗，甚至行俠仗義，為里民排解各種困難，被里民尊稱為謝大俠、女俠，已抓過5隻綠鬣蜥。

謝秀霞說，第一次里民通報「恐龍」逛大街，她赫見身形巨大的綠鬣蜥，一度會怕不敢抓，但又擔心危害里民，她拿來裝高麗菜的籃子，直接將牠困住，再用網子抓牠，有捕捉經驗以後，她已經不怕了，但對付綠鬣蜥仍要很小心，避免被咬傷。

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