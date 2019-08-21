民怨兒童樂園球池無球 草屯公所：球都壓壞重新規劃用途

2019-08-21 16:31

〔記者陳鳳麗／南投報導〕去年10月初啟用的南投縣草屯鎮兒童樂園，有半年時間一到假日就人潮洶湧，但近來民眾發現球池空無一球，家長疾呼公所「快把球放回去！」，草屯鎮公所表示，球池的球花了10多萬元，但上萬顆彩球不斷被壓壞，加上常被批評球池很髒，才決定為球池找新用途，現在還在規劃中。

草屯鎮公所在旭光高中對面斥資600萬元興建的兒童樂園，去年10月4日啟用，大型海盜船兼城堡式綜合遊具、鞦韆、沙池、塗鴉牆和球池…及馬車等景觀，開放後每逢假日就人山人海，有不少家長遠從外縣市帶小朋友來玩。

兒童樂園裡的球池，是頗受歡迎的設施，公所一開始放置逾萬顆的塑膠遊戲彩球，後來曾拿出一半，以免彩球快速被壓壞，但上個月民眾即發現球池的球全數不見，讓專程前來玩彩球的小朋友大感失望，有家長就在地方臉書社團向鎮長簡景賢喊話，請公所快開放球池讓小朋友玩。

草屯鎮公所對球池沒有球一事表示，該球池較適合幼童進入，但後來大孩子也都進去，彩球陸續被壓扁壓壞，公所也汰換過彩球，但抵擋不了快速的破壞，後來把2顆壓壞的球各留一半好的併在一起，還是被壓壞，加上一週1次的消毒仍有家長有疑慮，認為消毒不完全，因此才決定廢除球池，空間會再做其他設施規劃，目前還在規劃中。

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