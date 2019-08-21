中一中4生自學研究所教科書 國際奧林匹亞賽奪3金1銀

2019-08-21 16:27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中今年暑假有4名學生挑戰國際奧林匹亞競賽，抱回3金1銀佳績，4人中有3人僅是高二生，而且都已自學大學甚至研究所程度的教科書，其中，赴匈牙利挑戰生物奧賽的曾治蓁，碰上歐洲熱浪來襲，比賽時還遇到冷氣壞掉及賽程延遲等考驗，仍以台灣代表團最佳成績抱金，為國爭光。

台中一中校長陳木柱說，學生參加2019國際奧林匹亞競賽，包括林晉毅獲物理奧賽銀牌，台灣代表團在生物奧賽中拿下3金1銀，中一中學生就抱回兩面，包括曾治蓁、李祥宇均成功鍍金，其中，曾治蓁的成績更是國際排名第12名，也是台灣團最佳表現代表；至於王昱翔也在化學類奪金；目前還有一名學生正在挑戰地球科學奧林匹亞競賽。

4人因國際賽會與世界各科好手交鋒，早已靠自己查資料或與志同道合志切磋等方式，自學到大學甚至研究所課程，甚至有人讀完跟身高一般高的國內外書籍，累積挑戰實力。

高二的曾治蓁與李祥宇均曾在國三升高中時挑戰國際科學奧林匹亞競賽奪金，如今又因興趣相近，再挑戰生物科奧林匹亞競賽，又再度雙雙登金榜，兩人都說，生物科要看的書範圍超廣，不但要自學大學課程，更有外文書籍要啃，甚至還可自己查看科學研究期刊論文，掌握最新研究突破等。

兩人前進匈牙利挑戰生物奧賽，正逢歐洲熱浪來襲，曾治蓁被發配到的試場正好冷氣壞掉，比賽悶熱已是煎熬，不巧又遇上大會開賽後忘準備答案卡，賽程大延遲整整4小時，從上午9點比到晚上9點才結束，除了比腦力，更是體力及耐力賽，兩人以毅力與實力撐到底，也雙雙脫穎而出。

獲得化學奧賽金牌的高二生王昱翔在理論題考5個小時過程中，因過度追求細節，考題9題他花4小時才寫到第4題，意識到時間不足後一度驚慌失措，最後1小時抱著自我放棄心態享受解題的樂趣，反而順手到題目幾乎要寫完，這個經驗讓他體會到「放下得失心」的意義。

獲物理銀牌的林晉毅從國三升高中起就開始挑戰物理奧賽，花了快4年的時間終於在高三取得國際賽的國手門票，受到今年國際賽在以色列舉辦，不少阿拉伯國家拒賽、人數減少影響，金牌總數銳減，雖因此排序只能抱銀牌，他最盼用過來人的經驗分享不要自我侷限，若連嘗試的機會都不給自己，哪有機會證明自己。

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