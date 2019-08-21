午後大雷雨！ 雙北7地區陷淹水警戒

2019-08-21 15:19

〔記者楊綿傑／台北報導〕受到午後對流發展影響，雙北地區多處降下大雨，根據水利署防災資訊網提醒，目前雙北地區共有7區陷入淹水警戒，提醒民眾注意。

水利署防災資訊網指出，目前新北三重區、五股區為淹水二級警戒；北市萬華區、中山區淹水二級警戒；北市中正區、士林區、大同區淹水一級警戒。

依據水利署資訊，二級警戒即發布淹水警戒之區域持續降雨時，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。至於一級警戒則是，發布淹水警戒之區域如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。

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