鬼月無禁忌 街友比賽說鬼故事

2019-08-21 13:45

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市街友外展服務中心今天上午在板橋區永安活動中心舉辦「2019逐鹿中元趣味暨故事競賽活動」，街友比賽喝可樂、啃西瓜，還比誰說的鬼故事最恐怖，有人把半夜訪視的社工當成鬼嚇一跳，最後這個「鬼」幫助他找到穩定工作與安居住所。

新北市街友外展服務中心督導陳俊谷表示，為鼓勵街友接受就業輔導，早日「脫遊」，此次活動有高尚科技有限公司、衛生福利部台北醫院、日式威廉髮藝集團、紳士協會志願服務隊等協助支援，現場提供洗澡、義診、義剪、職業媒合等服務，並安排趣味競賽及說鬼故事比賽，盼打破傳統禁忌，邀街友同樂，分享生活經驗。

由於天氣炎熱，主辦單位舉行喝可樂和吃西瓜大賽，讓街友們大呼過癮，活動結束時還贈送盥洗用具、衣物、便當等物資，社團法人中華仁道關懷協會創會會長石金萬和現任會長何屏東，率領志工致贈每位街友200元紅包。

曾是街友的阿果分享說，某年的農曆七月，白天因工作勞累，晚上回到公園簡單盥洗後便在涼亭呼呼大睡，半夜聽見有人叫他名字又搖動他，他心裡默念佛號，以為遇到「阿飄」，驚嚇之餘大聲喝斥：「你到底是誰？要做什麼！」原來是街友外展中心的社工半夜訪視，被他誤以為是鬼，後來社工熱心地協助他找到固定工作和安居住所，他心存感謝。

社會局副局長許秀能和板橋區長林耀長到場致意，鼓勵街友接受市府就業的輔導和媒合，早日脫離街頭流浪的生活。

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