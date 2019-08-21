淡水大屯溪 魚群不明暴斃

2019-08-21 13:39

〔記者陳心瑜／新北報導〕實行封溪護漁的淡水區大屯溪，上游段昨天不明原因漂滿上百尾「溪哥仔」（粗首馬口鱲）魚仔屍體，當地里長趕緊通報新北市政府，新北市政府環保局昨天晚間進行水質採樣，初步發現水溫、溶氧、酸鹼等數值皆為正常，亦無重金屬反應，新北水利局今天將清理完畢，魚群暴斃原因仍待動保處進一步釐清。

由於大屯溪是全台第一條由生態工法整治的溪流，2017年更闢建魚道以保育生態，傳出魚群死亡，當地民眾一度擔心遭偷排廢水或有心人毒魚。

新北市水利局副局長諶錫輝表示，當地民眾表示近來水量正常，而近來每3至4年會爆發大量魚隻死亡事件，但原因不明，大量魚群死因仍待專家進一步釐清。

環保局指出，水樣檢測pH值為7.71、水溫28度、溶氧量4.59mg/l，皆為正常，快篩重金屬也未發現異常。也並非高溫導致溶氧量降低。

諶錫輝表示，昨天接獲民眾通報大屯溪石頭厝橋下發現上百尾魚屍，多為身長約1至3公分仔魚，另有發現掙扎成魚，眼睛有出血點。

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