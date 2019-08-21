民間網站開設清大先修課 清大：只委託上架和代收費用

2019-08-21 13:13

〔記者林曉雲／台北報導〕針對十二年國教家長聯盟質疑清大和民間業者學聯網合作開先修課程且可抵免學分，清華大學今天嚴正指出，先修課程內容及評量，百分之百是由清華大學教師及助教負責，僅委託學聯網代為上架及收費，並支付業者一定的手續費，並不是和業者合作開設先修課程，明年也不會再委託上架和收費。

清大校方表示，大學先修課程是教育部推動的政策，目的在讓高三生考完學測後，可以預先修習大學的課程，如清華、交大、台大、中山等大學都已開有經濟學、微積分等相關課程供高中生修習，目前有8所國立大學參與。在線上修完之後，必須通過各校現場考試，通過後取得學分，不管進入哪一所大學都可獲得承認抵免，不必再重覆修課。

至於收費的部分，清大指出，各大學都採取酌收製作費用的模式，主要為支付教師、助教、現場考試評量等費用，弱勢學生免費。目前清華大學開的先修課程，2學分收1200元，3學分收1800元，與其他大學的收費相當。

學聯網是目前國內最具規模的三大線上課程平台之一，與國內清交台成等數十所大學、資策會產學大學及科管局合作，提供的線上課程不少是免費的。

至於學聯網今年5月原預計開設的人工智慧自行車課程，清大表示，此課程是由業者自行開設，而非與清華大學合作，也不屬於教育部認證的大學先修課程，不得使用清華大學的名義，與清大委託上架先修課程，兩者不可混為一談，清大於5月中旬主動發現，業者未經授權使用清華大學商標後，立即要求業者不得使用，業者隨即中止此項課程報名，已報名者亦全額退費，該課程並未開課。清華大學未來會依法更嚴格管制業者使用學校的校名。

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