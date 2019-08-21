孕婦「新三高」 威脅媽媽和胎嬰兒眼睛

2019-08-21 12:27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名32歲懷胎7個月的孕婦，突然左眼出血，嚇得趕緊就醫；眼科醫師陳瑩山檢查，孕婦高度近視，黃斑部有問題，除了叮嚀多休息、補充營養，更務必少用3C產品，才能避免所謂的孕婦「新三高」，威脅到媽媽和胎兒、嬰兒的視力健康！

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任醫師陳瑩山表示，這名孕婦在懷孕7個月時，突然左眼看東西會扭曲，正中間看不到，經檢查，孕婦的右眼1.0、左眼0.3，左眼黃斑部出血，讓她十分焦慮！而孕婦眼睛發生病變的個案，在門診越來越常見了。推究原因，他認為在台灣資訊時代已出現一種「新三高」—高齡產婦、高度近視、以及使用3C產品的高用眼過度，對眼睛的傷害很大。

陳瑩山指出，孕婦從懷孕第3期（6個月後），媽媽的保護眼睛和大腦營養物質，都會經由胎盤的臍帶帶到胎兒的肝臟，再運輸到大腦神經系統和眼睛，包括保護大腦的omega-3和DHA，以及保護眼睛的葉黃素，這些營養物質胎兒都無法自行製造，此過程他稱為偉大媽媽的「諾曼地六月大登陸」。

陳瑩山說，女性本身若是高齡又高度近視，自己眼睛原本就老化、退化，對眼睛的保護非常脆弱，對葉黃素的吸收變差、變慢，也容易營養素流失；在懷孕之後，生理上又會把營養物質輸送給胎兒，這時會造成兩件事情。

第一，當孕婦出於天性將營養物質提供給胎兒之後，本身的護眼養份不足，如果這時仍長時間滑手機、看平板、電視等，孕婦本身眼睛就容易受傷，進而引發黃斑部病變而出血；第二，媽媽本身營養物質不足，胎兒自然也就吸引不足，這將影響到出生後大腦神經系統和眼睛的保護。

陳瑩山表示，高度近視孕婦在懷孕第三期因為黃斑部出血、視力急遽受損而就醫的門診案例越來越多，但為了顧及胎兒健康與安全，一般都是採取保守性治療，囑咐多休息及多補充葉黃素和DHA，更要少用3C產品。而且因為授乳會造成母體的營養素流失，因此，建議適婚年齡的婦女，無論婚前、婚後或孕產前後，都應該注意加強補充營養物，如每天吃綠色蔬菜、 黃色水果、蛋和深海魚，未雨籌謀，才能避免「新三高」帶來的威脅。

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