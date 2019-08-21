和美失蹤幼犬恐變白骨 各界捐飼料助養浪浪

2019-08-21 09:29

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣和美鎮嘉佃路710巷7隻甫出生的小浪浪，經搶救後仍造成2死1失蹤，失蹤的小黑犬已5天不見蹤影，縣議員賴清美今天前往勘查時難過地說：「小黑犬恐已變成白骨！」巷道群聚數十隻流浪狗消息傳出也引起各界關注，昨天有熱心民眾捐贈6大包狗飼料，將交給老翁餵食剩餘的2、30隻流浪狗。

動物防疫所17日會同和美鎮公所到和美鎮嘉佃路710巷捕捉流浪狗，最後抓走16隻，其餘四散奔逃，不料現場卻意外遺留出生不到一星期的7隻小浪浪，因無母奶可喝飢餓難耐，當天被發現時已有2隻餓死，1隻失蹤，剩餘4隻奄奄一息，動防所找來被捕捉的其中1隻漲奶中的母犬，不料母犬受驚不願哺乳，無計可施之下，乾脆把4隻小浪浪帶回照料。

該處群聚流浪狗消息傳出，縣議員賴清美連日來收到各界捐贈的大包狗飼料，繼日前已緊急補充2大包，昨天又收到6大包狗飼料，將立即交給老翁餵食剩餘的2、30隻毛小孩。

賴清美說，該隻小黑犬才出生沒幾天，卻已失蹤5天之久，由於只要1天沒有進食就可能死亡，情況非常不樂觀，恐怕已變成白骨，令人非常難過。

她說，老翁居住的小貨櫃也殘破不堪，她已發起各界幫忙打造或捐贈小貨櫃給老翁居住，或者若民眾有二手貨櫃，由她來購買也沒問題，希望能讓該條巷道恢復環境衛生，老翁也有個良好的居住處。

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