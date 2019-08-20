三大名廚渡海加持 金門酒糟牛肉麵在地飄香

2019-08-20 22:40

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣畜試所今天在金門高職辦理金門酒糟牛肉麵美食料理成果發表會，趁著日前赴台宣傳熱度持續上升，並延請3家大飯店主廚加持，地區有良金牧場、喬安牧場、老爹牛肉麵、高坑廉坤牛肉店、樂食麵食館及牛二爺牛肉麵專賣店等6家業者共襄盛舉，為金門酒糟牛肉端出拿手招牌牛肉麵，盼創造更多銷售佳績。

金門畜試所表示，為讓更多人品嚐金門酒糟牛肉的獨特魅力，並在全國打造出金門的美食地圖，日前爭取到農業委員會經費，赴台灣本島辦理金門酒糟牛肉麵美食料理成果發表會，包括6月28日於台北圓山大飯店、7月23日在高雄漢來大飯店辦理金門酒糟牛肉品嚐試吃會，在透過這南、北二家代表餐飲業的自有品牌與金門酒糟牛肉品牌結合，成功在台灣形成熱議。

金門畜試所所長許績鑫說，舉辦試吃會後，有多家知名餐飲連鎖業者均表示將採購金門酒糟牛肉作為烹調食材，趁此熱度，畜試所再招募金門在地使用酒糟牛肉之牛肉麵業者，今天在金門高職舉辦金門酒糟牛肉麵美食料理成果發表會，加強品牌聚焦及美食地圖彙集。

這場成果發表會在金寧中小學「寧鼓隊」轟天鼓聲中熱鬧開場，副縣長黃怡凱、立法委員陳玉珍辦公室主任翁明振、縣議員李養生、王碧珍、李應文及金門縣養牛協會理事長周懋炎、金門縣旅行公會理事長林永標等人均與會。

許績鑫說，此次邀請漢來大飯店副總「阿萬師」陳進萬、圓山大飯店主廚「阿進師」蘇文進及老爺大酒店主廚「阿荃師」蘇祐荃逐一品嚐地區6家牛肉業者烹調成果，並與業者就操作實務進行交流。

圓山大飯店主廚「阿進師」技癢難耐，大展身手烹飪金門酒糟牛肉麵線，現場香氣四溢，令人捨不得放下手中筷匙；阿進師說，金門酒糟牛肉配上金門麵線，濃濃的在地特色，是他心目中的絕配。

許績鑫說，本次辦理酒糟牛肉麵成果發表及心得交流，就是要促進地區產業升級，同時更進一步請商家提供主力產品搭配優惠，下階段將結合金門縣旅行公會，以DM美食地圖方式鎖定中國來金旅客消費，實質讓業者有感。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法