台中市區停水2天 一中街小吃攤儲水備戰

2019-08-20 20:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台水公司配合台中市府進行潭子及北屯幹管線遷移及檢修二合一工程，市區部分地區從18日早上10點起大停水23至46小時，中友商圈和一中街仍正常營運，小吃攤大多接大樓水塔，業者說用水約能持續1天，也提前儲水、備水、載水，目前生意和用水不影響「不過停水第2天就不知道了！「用水量大的手搖杯茶飲店說，用水不受影響，除了大樓水塔有水，也會自行備水。

不過也有小吃攤商乾脆這2天休息，北區錦平社區發展協會理事游金隆說，有些小吃攤覺得用水不便，乾脆休息2天，知名的三代祖傳有智麵擔，今天就休息。

因應大停水，小吃業者有的提前備料，趁有水時先烹調備用；滷味攤也事先儲水、載水備用，業者說，如果真得沒用，為了做生意只能勤勞載水，比較麻煩，不要影響到營業，也有果汁攤商說，由於打果汁只加冰塊，買冰塊不受停水影響。

不過也有店家表示，由於北區全面停水，家庭可能不開伙，改吃外食，可能逛街人潮增加，還可能發一筆停水財，北區新北里長陳信志說，一中街商圈鄰近台水自來水廠，攤商約有5百攤，供水站、加水車都準備好了，加上這兩天停水是平日，不像假日人潮那麼多，有些商家也減少2、3成備料因應，商家營業不會太受影響。

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