台中大停水46小時 趕工拚提早復水

2019-08-20 19:37

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台水公司配合台中市政府進行潭子及北屯幹管線遷移及檢修二合一工程，部分地區從今天早上10點起大停水23至46小時，近12萬戶大停水，卻在下午因停水與降壓管線水壓變化，造成台灣大道路口爆管大漏水，緊急開挖搶修，預計今晚修復；而今天一早台水董事長魏明谷也到場視察修管工程，希望盡早完成復水。

台水這次大規模停水從8月20日上午10點起停水46小時，集中於從鐵路以西、文心路以南至文心南路以東區域，中區、西區、北區全區停水；東區、南區及北屯、西屯、南屯區部分區里。大雅、潭子部分地區則預計停水23小時。

台水第四區處配合市府進行潭子管徑1000公釐管線遷移，及北屯1350公釐送水幹管檢修作業，魏明谷今天一早由台水第四區處長蕭淑貞陪同到現場勘查，也為施工人員加油打氣，指示盡全力提早完工復水，減少用水不便。

蕭淑貞說，為免用戶重復停水，這次檢修北屯送水大幹管的內接頭處漏水，巡視250公尺長的管路，以新工法進行不鏽鋼內套環新工法補漏，工程完成後，可避免漏水、減少水資源浪費，也降低未來破管風險，送水量更充足。

蕭淑貞說，這次近年來第二供水最大規模停水，為降低民眾用水不便，台水廣設126站臨時取水站供民眾取水，並備妥18輛水車，及協調6輛消防車，以最大機動性供應民眾需求，也說這次停水檢修管線工期為23小時，預計明天（21日）早上9點完工就會立刻復水，用戶會陸續給水，但由於該區多商業、住宅大樓，而且地勢平坦，送水到達間不一定，最晚46小時98％以上能送到水。

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