基隆河開發解禁 汐五高架延伸基隆機會大增

2019-08-20 20:01

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市議會臨時會，今天有議員建議市府向中央爭取，國道一號汐止、五股高架道路汐止端延伸至基隆，盼解決民眾常在汐止段塞車之苦，市府表示，正積極與交通部高速公路局協調研議。

市議員張耿輝說，基隆每天數萬人通勤到雙北上班、上課，為了避開塞車潮，很多人提前半小時上高速公路，睡眠時間不足，希望市府向中央爭取國道一號汐止、五股高架道路汐止端延伸至基隆，徹底解決北返基隆及南下內湖、林口方向的市民常在汐止段塞車的情形。

市議員張顥瀚也說，基隆河解禁增加拓寬的可行性，市民都樂觀其成，希望市府多努力促成。

交通旅遊處長李綱說，他也是每天通勤來基隆上班，大約上午7點20分國道一號大華系統、汐五高架的端點，就會開始塞車，之前因為有基隆河開發管制，今年內政部同意解除禁令，已無平面或高架拓寬開發限制，拓寬案可行性大幅提升，會積極與高公局協調，研議國道一號基隆端至內湖拓寬案可行性評估作業。

對此，張耿輝說，他講的是高架道路延伸，不是拓寬，車子的分流才重要，看是延伸到北五堵、八堵或基隆，請展開專業評估；議長蔡旺璉也說，中央應重視汐止段尖峰時段交通壅塞問題，評估汐止、五股高架道路汐止端延伸基隆，以及內湖到基隆雙向拓寬的可行性。

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