大肚車站無障礙坡道「落落長」 長輩喘吁吁盼設電梯

2019-08-20 20:45

〔記者陳建志／台中報導〕台鐵大肚車站設置「日光穿越道」，除了方便民眾搭車，也成為鐵道兩側民眾通行的便道，當初開闢時設置了3座無障礙坡道，但長度都達5、60公尺，行動不便的長輩上下穿越道走到氣喘吁吁，好像在爬山，台中市議員陳世凱接獲陳情，今天邀集台鐵會勘，爭取設置3座電梯，方便行動不便的長輩搭乘。

市議員陳世凱說，大肚車站是大肚區聯外重要車站，為了讓民眾進出車站更安全，同時方便大肚市區與日光郡社區兩地民眾出入往返，台鐵開闢「日光穿越道」，在2014年完工，除了行人可通行，自行車也可通過，相當便民。

不過，近來陳世凱卻接獲多位民眾陳情，抱怨穿越道上設置的3座無障礙斜坡道距離太長，每一段都要走5、60公尺，對於原本已經行動不方便的民眾來說，根本就是折磨，陳世凱今天邀集台鐵和公所到場會勘，爭取設置3座電梯，方便民眾搭乘。

82歲鄭姓阿嬤今天在外籍看護陪同下，拿著助行器要搭火車到沙鹿買衣服，進出車站走無障礙坡道走到氣喘吁吁、汗流浹背，中途還休息了好幾次，抱怨樓梯太陡走不上去，斜坡道則是太長，真的很不方便，很希望早日設電梯。

台鐵大肚車站曾聰敏站長說，會將民眾希望增設電梯的心聲向上反映，但因大肚站最晚一班列車在晚上11點53分開出後，車站就沒有人，希望未來若設置電梯，能比照現在穿越道，由市府代為管理，讓電梯維持全天候正常運作。

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