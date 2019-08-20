新住民二代陳美芳獲總統教育獎 祖父母節前夕最感謝她

2019-08-20 20:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕感謝有阿嬤！彰化縣二林鎮新生國小學生陳美芳是新住民二代，但家境弱勢，生活常由阿嬤洪秋霞負責照料，陳美芳不因隔代教養，對學習就感到疑惑，成績總是名列前茅，還從阿嬤樂天的笑容培養成熱心助人的個性，成為學校受歡迎的人物，優異表現獲得今年總統教育獎肯定，在祖父母節前夕，陳美芳獻上親手做的卡片與布偶給阿嬤，67歲的洪秋霞第一次收孫女的卡片又驚又喜，認為孫女表現，終於熬出頭了！

陳美芳家中四代同堂，爸爸患有重聽等障礙，求職不易，經濟重擔全落在越南媽媽與阿嬤洪秋霞身上，為養活一家7口，媽媽身兼二份工作，經常凌晨3、4點就到牧場養牛，午間再去養雞場撿蛋至晚間，陪伴孩子時間有限，即使家人無法指導功課，陳美芳把握在校學習機會，代表學校參加演說朗讀、陶笛、小提琴等比賽，屢獲佳績。

陳美芳表示，由於家人工作等因素，阿嬤需為家裡打理一切，每日除張羅三餐，也經常早起幫人務農，卻很少看她喊苦，反而經常露出笑容，鼓勵她學習，家中因為有她的笑聲，歡樂許多，對於這次獲獎最感謝的是阿嬤的照顧，有她打理一切，才能讓她無憂無慮的讀書。

阿嬤謝謝妳！新生國小為慶祝祖父母節，今日邀請洪秋霞阿嬤到校慶祝，一到校陳美芳馬上拿出親手做的「祖母卡」與親手縫製大象娃娃給阿嬤，最後還抱著阿嬤獻吻，場面令人動容。

洪秋霞說，第一次收到孫女的卡片，覺得很開心，因為家庭元素，體恤兒子媳婦辛勞，將心比心多擔勞而已，幸好美芳平時就很貼心、懂事及孝順，面對家人情緒不穩，總是她主動安撫，成熟個性令人放心，這次她能獲獎是家族最大榮耀，終於出頭了。

陳美芳說，其實媽媽的辛苦她都看在眼裡，未來希望擔任新住民語言老師，協助和媽媽一樣遠嫁異鄉的人儘快融入當地生活並適應環境。

導師陳秋杏說，陳美芳有顆溫暖的心，見班上有比她經濟更弱勢同學，還會贈予衣服關心，見同學有糾紛，總是主動上前排解，樂於助人也讓她獲得好人緣，雖然沒有顯赫校外成績，但能走出弱勢經常發揮「施比受更有得」精神，跟洪秋霞阿嬤一樣，都值得表揚。

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