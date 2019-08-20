南庄農路走山花逾5000萬修不好 苗縣府爭取建隧道

2019-08-20 17:57

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣南庄鄉鹿湖山區的301農路持續走山，鄉公所1年多來斥資逾5000萬搶修道路，成為地方沉痾負擔，苗栗縣政府近期提出修建隧道方案，盼能盡速給民眾一條安全的道路；另外，苗21線鄉道11.7公里處日前地基掏空、道路崩落，經連日搶修，現已恢復單線雙向通車，後續將進行地質鑽探等基礎調查，再進行修復工程。

鹿湖山區的301農路是高山蔬菜、甜柿重要運輸通道，然而自去年初就不斷走山，道路柔腸寸斷，鄉公所不斷搶修，前後花費逾5000萬，但仍難徹底解決。

南庄鄉長邱梓增說，公所災損金幾乎都耗費在301農路上，實為南庄最沉重的痛，過去縣府曾擬出5條替代道路，卻因地質不穩而被判定不可行，一遇崩塌，農民只能以人力經神仙谷附近山路運輸農產。

農業處休閒農業科長許家興指出，目前該處的下方邊坡地質穩定，僅上方邊坡仍持續碎石滑落，已提報兩方案，擬於301農路原路建置明隧道或隧道，送交行政院公共工程委員會審定，但工程耗費昂貴，仍須由委員會認定是否符合效益，再行核定經費施作。

此外，苗21線11.7公里處日前因大雨致地基掏空道路塌陷，經苗縣府連日搶修，目前已恢復單向雙線通車，而崩塌處則先將鋼軌樁打入岩盤約5公尺深，穩定現行道路，限定3.5噸以下重量車子進出。

工務處長古明弘說，苗21線邊坡仍持續滑落，現階段由公路總局核定約100萬元，進行地質鑽探及相關基礎設置研究後再研議修復辦法，目前暫難評估搶通時辰。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法