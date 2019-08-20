東市2巷道破損 縣長親會勘允撥經費

2019-08-20 16:16

［記者黃明堂／台東報導］台東市豐原里及康樂里有2巷道，年久失修，造成裂縫破損，縣長饒慶鈴今天與市長張國洲會勘後，允投入500餘萬元進行改善路面。

縣府建設處簡報說，台東市中華路4段534巷路面年久失修，縣府建設處指出，太原路到綏遠路間的850公尺改善，需求經費183萬5976元；另外，台東市山西路2段道路路面改善，需求經費323萬元，合計約500餘萬元。

今天會勘中華路4段534巷時，張國洲向饒慶鈴力爭全段修繕。他說，市公所原擬修繕綏遠路到太原路之間的路段，但同巷太原路到中華路之間的居民要求全巷修繕。饒慶鈴表示視財源而定。

山西路所在的康樂里里長張清標則希望縣府俢路一併興設排水溝，不過，饒慶鈴說，若增排水溝，經費恐暴增到1000多萬元，目前經費僅能修路，排水溝待日後再行勘查改善。

縣府建設處指出，台東市現階段市區道路已逐年分區改善中，但村里聯絡道常因地處偏僻及經費拮据致已年久失修，雖然村里聯絡道為公所管養權責，但經公所及地方民意提案建議改善，縣長考量公所轄區範圍廣泛及經費也拮据，因此，會親至提案現場進行勘查。

會勘巷道，包括縣議員李建智、周達三、市民代表張品澤、陳慶忠及康樂里張清標、豐原里長施學志都到場為民發聲。

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