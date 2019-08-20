北新國小智慧閱讀教育 拿全國教學創新KDP國際認證獎第1名

2019-08-20 12:26

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市北新國小推動閱讀教育融入智慧教室，今年度榮獲Best Education-KDP 2019全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎特優第一名肯定，校方期許要讓新北閱讀扎根，培養孩子未來競爭力。

教育局國小教育科長廖曼雲說，108新課綱即將上路，北新國小結合智慧教育與閱讀理解教學發展出「智慧閱讀」校本課程，讓閱讀理解教學透過智慧系統高效即時回饋，可大幅增進學生語文能力綜合表現及閱讀寫作策略應用素養。

北新國小老師楊敏芳說，透過IRS即時反饋系統，再依據閱讀理解評量手冊先做盲測，依據小組討論問題、心智圖等理解策略，可以馬上掌握學生學習狀況，提升學習動機。

4年級老師郭永明說，透過遙控器，可以讓老師立即知道學生的反應與問題、馬上調整教學步驟及策略，甚至可以輔助補救教學，學童從中年級到升上高年級，孩子的寫作及閱讀能力有明顯的提升，漸漸培養出閱讀興趣。

廖曼雲說，閱讀力是學習的基礎、學力翻轉的關鍵。教育局積極鼓勵各校申請閱讀推動教師計畫，108學年度國小有23位部級閱讀推動老師，新北市更加碼培養68位市級閱讀推動老師，新北市今年度也獲得教育部閱讀績優評選磐石學校、閱讀推手個人獎及團體獎共14件。

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