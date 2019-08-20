拉力房車賽首度移師海岸山脈尚德村 車手讚風景秀麗如合掌村

2019-08-20 11:19

［記者黃明堂／台東報導］2019 UCRA華盟拉力賽第一站將首度移師海岸山脈，在8月24、25日進行為期兩天賽事；路線規劃由延平鄉東40線出發，行經東河鄉東23線公路，於尚德村龍山宮折返，全長約15公里，預計將有來自全台各地逾百輛的拉力房車參賽。

這場賽事由華盟拉力賽車運動推廣協會主辦，東河鄉公所、延平鄉公所共同協辦。主辦單位說，東23線是連接延平鄉鸞山部落到東河鄉泰源幽谷的重要聯絡道路，沿途風景秀麗、景觀原始，有原住民特色的深度旅遊點、自然農法的香草栽培等產業，尤其是尚德村初秋風景和稻田景致，讓前來勘路的參賽車手大讚，彷彿走進了日本最美小村「合掌村」，且地形多變具挑戰性，適合舉辦各種運動賽事，可謂秘境美景賽道。

華盟拉力賽車運動推廣協會理事長彭志忠表示，賽事首度移師尚德村，約300公尺就設置1名道安人員，且聘請當地居民擔任，除了安全上沒疑慮，也為地方增加工作機會；此外也發動參賽選手，透過道路認養及賽後清潔等方式維護在地環境，為比賽注入公益元素與正面意義。

東河鄉長葉啟伸表示，東23線長年因災受損，這幾年在交通部公路總局、台東縣政府及鄉公所努力下陸續修復，後續將繼續執行路面整修及拓寬，增加行車的安全、舒適性。為了破除民眾對過去東23線崎嶇難行的既有印象，東河鄉公所與延平鄉公所共同協辦本次賽事，以提升東23線知名度，並為尚德村帶來商機，冀望未來吸引更多遊客前來路跑、騎自行車或體驗深度旅遊，將東23線打造成兼具觀光、休閒及運動的美景公路。

2019 UCRA華盟拉力賽在8月24、25日進行為期兩天賽事，行經東河鄉東23線公路，風景優美。（記者黃明堂翻攝）

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