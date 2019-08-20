偏鄉童與作家有約 小二生動物園採訪圓夢

2019-08-20 09:36

〔記者王涵平／台南報導〕東山區吉貝耍國小3位升小二的學生，獲選參加採訪活動，校長校長姜秋蘭及組長陳怡儒陪同搭高鐵北上、坐捷運，開心一圓木柵動物園採訪夢。

姜秋蘭表示，二年級5位小朋友經過甄選，3位獲得參加國語日報週刊小小記者特攻隊活動機會，一早前往嘉義搭高鐵北上，並坐捷運前往木柵動物園採訪，看到紅猴、黑猩猩、狒狒和羚羊、獅子等動物，也和小記者哥哥姊姊一起訪問動物園的非洲區區長，並與今年5月到吉貝耍演講的作家王家珍，親自教授小小記者寫新聞稿。

學生程恩淳、鄭依欣到動物園參訪相當高興，但知道當小記者也要寫稿，覺得好緊張，但家珍老師很親切聊天。學生黃庭貴首次到木柵動物園，很多經驗感覺好有趣。

姜秋蘭表示，此次活動也是即將上路108課綱注重的自發、互動、共好基本精神。

陳怡儒表示，偏鄉孩子藉著近距離觀察動物並當起小小記者採訪，訓練孩子表達能力，感謝國語日報知名作家王家珍親自到場指導吉貝耍小朋友，還帶來知名好吃的麵包與孩子享用，度過愉快的一天。

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