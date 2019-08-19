桃市首座海岸水質監測站 埔心溪站今啟用

2019-08-19 23:23

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為有效掌握海岸環境的變化趨勢及提升污染預警能力，桃園市政府海岸管理工程處規劃於全市11條河川的出海口建置水質監測設施，即時監控水質狀況，讓不肖偷排業者「無所遁形」。位於大園區埔心溪出海口的首座海岸水質監測站今天舉行啟用儀式，桃園市長鄭文燦出席表示，將以每年至少1座的速度，完成另10條溪出海口的監測站，讓海洋污染管制更加完善。

「海洋垃圾容易看到，但海洋污染不易查覺」，鄭文燦說，過去常有濱海廠商「私接暗管」將污染排到海裡，被市府環境保護局以電子腳鐐查獲，而河川有上、中、下游，若是河川下游處沒有污染，就代表整條流域的管制做的很好，因此若要揪出不肖廠商，在下游做監測最清楚。

鄭文燦說，海岸水質監測站啟用後，靠近海邊的廠商無法再存僥倖利用晚間、豪大雨將污染排到海裡，以後只要發現數據異常，監測站「看得到就抓得到」。

鄭文燦表示，11條河川的出海口都會設置監測站，監測站可檢驗11種化學指標，且數據每20分鐘更新一次，他有信心這樣的監測密度，效果一定會很好，可讓海岸、環境的監測大大提升。

鄭文燦表示，11個監測站都做好後，罰單一開始會增加，但之後會減少，「因為廠商以前把成本轉嫁給海洋看不到，以後成本就是紅單看得到」，廠商這時就會開始改善設備。他說，市府不會再讓海邊成為廠商豁免處罰的熱點，以後桃園的海岸、沙灘及海洋污染會降低，「空拍機飛過去，不會再是陰陽海」。

桃園市政府環境保護局長呂理德表示，監測站啟用後，監測數據會即時回傳到已於上週啟用的海岸環境監測科技中心，一旦系統發現異常，會立即警示並發出簡訊通報稽查人員追查污染源，以免污染擴大對於海洋環境造成傷害。

桃市府海管處指出，埔心溪出海口的首座海岸水質監測站，會針對埔心溪的水質特性選擇必須監測項目，可全天候監控包括流量、溫度、鹽度、酸鹼值、溶氧、導電度、氧化還原電位、化學需氧量、氨氮及銅離子等11種水質項目。

除了設置河川出海口水質監測站，桃市府海管處也已與中央氣象局、國立中央大學達成合作意向，將於桃園海岸設置海象雷達站，以掌握桃園海域的潮汐、波浪及海水流況，可有助於瞭解颱風過境時的海漂垃圾的流向，以及油污事件的污染擴散情形，成為海岸水域保護防線。

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