國泰汞污染控制場整治 業者任揚塵排污水將挨罰

2019-08-19 20:30

［記者鄭名翔／苗栗報導］國泰塑膠苗栗縣竹南廠南側廠區土地因受重金屬污染，被列為土壤污染控制場址，今年二月苗栗縣政府環保局核定整治，但業者未依規定進行防治措施，導致污染土揚塵、溢流水問題，環保局已要求改善並將開罰。此外，有民眾質疑業者非法將污染土載運出場，環保局也已進行雙向控管，防範污染漏洞。

國泰塑膠竹南舊廠址約8公頃土地受汞、氯乙烯等重金屬污染，成為地方長久之痛，環保局二月核定整治計畫，將全區分為A、B、C三區，由其中受污染較嚴重的A、C區率先整治，按規定業者須將污染土挖出後覆蓋，並不得運出廠。

但苗栗縣議員宋國鼎多次會勘後發現，現場工地管理明顯疏失，污染土未確實覆蓋防塵網，也未進行相關污水截流處理，導致揚塵、溢流水等問題。

宋國鼎質疑，依整治計畫內容，應只有A區可先施做，但C區卻已有挖土機、砂石車進出，另外，大量汞廢土挖出後無處可去，堆置於現場，讓民眾暴露於二次污染的威脅之中；也有民眾指出，依空拍圖現場採證跡象，懷疑業者涉嫌將污染土及營建廢棄物混雜後「偷渡」出場。

環保局秘書蔡政勳表示，派員現場查核，業者於A區控管措施不完整，導致揚塵、溢流水，已要求限期改善；C區則無任何防治措施就開挖，已勒令停工，兩案皆將依土壤及地下水污染整治法開罰。

蔡政勳解釋，目前A、C兩區皆核准進行整治，而環保局透過現場連續式攝影機、GPS等追蹤出場車輛及其軌跡，巡查載運的廢土至合法處理場，處理場業者也會依價格不同自行把關，不會有偷渡污染土問題；污染土的處置則還在尋覓合法場地，在確認場地、價碼並簽約前，不會允准業者大規模開挖。

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