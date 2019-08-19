議員促公車民營化 林右昌：虧損路線一定會被犧牲

2019-08-19 20:57

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市公車處連年虧損，負債高達17億元，今天下午市議會臨時會，議員們紛紛提出改善建言，包括依法向中央爭取優待票價、虧損路線補貼等，或是積極開源節流，重新調整公車路線，不要債流子孫，還有人說要民營化，對此，市長林右昌說，17億是會計帳的關係，實際借款是11億，公共服務是市府的責任，民營化雖然方便，但虧損路線一定會被犧牲。

市議員莊敬聖建議，公車處應盡量吸引地方產業、知名廠商來刊登車體、燈箱廣告，增加公車處的財源收入，也要將虧損、如何開源，好好做評估，並重新規劃市公車路線，以及調整營運方式，像是醫療、跳蛙等機能性公車，都是可以考慮的方向。

市議員王醒之認為，公車處屬於社服事業，卻得背上「賠錢貨」的污名，相當不合理，公車處的虧損並非勞工所造成，265名駕駛每天載運6萬多人次的乘客，沒有人尸位素餐，關鍵在於結構出了問題，他建議向中央爭取優待票價差補貼以及虧損路線補貼經費，否則持續虧損的情況下只會債留子孫。

林右昌回應，其實從他上任之初，公車處就已經實質破產，17億元是很久以來的盈虧累積，包括歷年來的購車、攤提折舊以及勞工退休準備金等，11億是實際跟銀行舉借的短債，在他剛上任時是將近8億，他要求公車處對於營運要大幅檢討，控制債務不要急遽增加，幾年來進行公車汰換，讓市公車的車齡從6年降到5年，並澄清市府「從未買過二手車」。

林右昌指出，全市這麼多條公車路線，只有「國家新城」跟「建德國中」2條路線未虧損，現行的實際票價是15元，與市府審定的合理票價就已經有差距，票差就是市府要編列預算補貼，基隆市公車的營運成本是每公里76元，台北市跟新北市差不多56元，其中還包括佔了營運成本49.04％的人事薪資，反觀台北市只有41.61％。至於中央對各縣市補貼都是一致的，基隆市每年都拿到最高的1900萬元，並沒有比其他縣市少。

林右昌表示，議員建議的民營化雖然是一個解決之道，但因為基隆市的公共運輸使用率高達38％，對沒有捷運跟高鐵的基隆而言，公車對市民運輸的重要性不言而諭，民營化雖然方便，但虧損路線一定會被犧牲。

他強調，雖然市府財政狀況不佳，但還是會儘量擠出錢來，儘管公車處都是靠著市府擔保才能跟銀行借款，但公共服務是市府的責任，市府會盡可能地開源節流，也會責成公車處開拓廣告收入，請議員們不要只看帳面上的虧損，而要視為市府公共服務的支出。

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